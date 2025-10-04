Результаты матчей ВХЛ на 4 октября 2025 года

Сегодня, 4 октября, состоялись четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 4 октября 2025 года:

«Ижсталь» – «Кристалл» — 2:3 ОТ;

«Норильск» – «Химик» — 0:4;

«Югра» – «Динамо-Алтай» — 2:0;

ЦСК ВВС – «Олимпия» — 0:2.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».