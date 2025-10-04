Скидки
Результаты матчей МХЛ на 4 октября 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 4 октября 2025 года
Сегодня, 4 октября, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 4 октября 2025 года:

«Сахалинские Акулы» – МХК «Спартак MAX» — 5:4 ОТ;
«Амурские Тигры» – «Крылья Советов» — 0:3;
«Тюменский Легион» – «Толпар» — 0:7;
МХК «Спартак» – «АКМ-Юниор» — 5:4;
МХК «Молот» – «Стальные Лисы» — 1:2 ОТ;
«Красная Армия» – «Капитан» — 1:0 ОТ.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Календарь МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица МХЛ сезона-2025/2026
