Евгений Кузнецов не сыграет со «Спартаком» за «Металлург»

Новичок магнитогорского «Металлурга», форвард Евгений Кузнецов точно не сыграет за новый клуб раньше, чем 10 октября в домашнем матче с нижегородским «Торпедо». Евгения нет на выезде с командой. Об этом сказали обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе «лис».

Отмечается, что Кузнецова нет в поездке с магнитогорским «Металлургом» по маршруту Москва — Нижний Новгород. Таким образом, он пропустит ближайший гостевой матч с московским «Спартаком» (5 октября) и не сыграет в игре с «Торпедо», которая пройдёт 7 октября в Нижнем Новгороде.

Кузнецов перебрался в «Металлург» 1 октября 2025 года. В прошлом сезоне 33-летний нападающий выступал за санкт-петербургский СКА. В регулярном сезоне-2025/2026 КХЛ Кузнецов провёл 39 матчей и набрал 37 (12+25) очков.

Знаменитые выходцы из ХК «Металлург»:

