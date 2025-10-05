Передача голкипера Кочеткова не спасла «Каролину» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

За «Нэшвилл» забивали Джонатан Маршессо и Тайсон Джост. Российский нападающий Фёдор Свечков отметился результативной передачей.

За «Каролину» отличились Джордан Мартинук и Сэт Джарвис. Российский голкипер Пётр Кочетков сделал 24 сейва и отметился результативной передачей. Российский нападающий Андрей Свечников и защитник Александр Никишин не отметились результативными действиями.