Нэшвилл — Каролина, результат матча 5 октября 2025, счет 3:2 ОТ, предсезонный матч НХЛ

Передача голкипера Кочеткова не спасла «Каролину» от поражения в матче с «Нэшвиллом»
Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — предсезонные матчи
04 октября 2025, суббота. 23:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Мартинук (Стаал, Кочетков) – 09:38 (5x5)     1:1 Маршессо (Форсберг, Йози) – 13:28 (5x3)     2:1 Джост (Бэррон, Кемелль) – 24:59 (5x5)     2:2 Джарвис (Ахо) – 54:57 (5x5)     3:2 Кемелль (Шей, Свечков) – 64:44 (4x3)    

За «Нэшвилл» забивали Джонатан Маршессо и Тайсон Джост. Российский нападающий Фёдор Свечков отметился результативной передачей.

За «Каролину» отличились Джордан Мартинук и Сэт Джарвис. Российский голкипер Пётр Кочетков сделал 24 сейва и отметился результативной передачей. Российский нападающий Андрей Свечников и защитник Александр Никишин не отметились результативными действиями.

Календарь предсезонных матчей НХЛ
