«Питтсбург» отправил российского защитника Алексеева на драфт отказов

«Питтсбург Пингвинз» отправил российского защитника Александра Алексеева на драфт отказов. Об этом пресс-служба клуба объявила на личной странице в своей социальной сети X.

«Питтсбург» подписал контракт с Алексеевым в июле 2025 года.

В сезоне-2024/2025 Александр Алексеев выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и их фарм-клуб в АХЛ — «Херши Бэрс». На его счету восемь матчей в составе столичной команды и три игры за «Херши», где он сделал две результативные передачи.

Ранее, в ходе нынешнего межсезонья, защитник был задержан полицией с применением перцового баллончика и получил обвинение в появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.