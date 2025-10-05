Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Питтсбург» отправил российского защитника Алексеева на драфт отказов

«Питтсбург» отправил российского защитника Алексеева на драфт отказов
Комментарии

«Питтсбург Пингвинз» отправил российского защитника Александра Алексеева на драфт отказов. Об этом пресс-служба клуба объявила на личной странице в своей социальной сети X.

«Питтсбург» подписал контракт с Алексеевым в июле 2025 года.

В сезоне-2024/2025 Александр Алексеев выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и их фарм-клуб в АХЛ — «Херши Бэрс». На его счету восемь матчей в составе столичной команды и три игры за «Херши», где он сделал две результативные передачи.

Ранее, в ходе нынешнего межсезонья, защитник был задержан полицией с применением перцового баллончика и получил обвинение в появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Материалы по теме
В НХЛ хотят провести ещё одну реформу. Владельцы клубов — за, игроки и лига — против
В НХЛ хотят провести ещё одну реформу. Владельцы клубов — за, игроки и лига — против
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android