«Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Коламбус», у Мирошниченко — передача

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

За «Вашингтон» отличился Деклан Чисхольм и Пьер-Люк Дюбуа. Российский нападающий Иван Мирошниченко отметился результативной передачей. Форвард Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

Единственную шайбу за гостей забросил Мэтью Оливье. Отметим, за «Коламбус» сыграли сразу четверо россиян – защитник Иван Проворов и нападающие Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и Кирилл Марченко. Они не отметились результативными действиями.

Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.