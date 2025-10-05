Скидки
Вашингтон — Коламбус, результат матча 5 октября 2025, счет 2:1, предсезонный матч НХЛ

«Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Коламбус», у Мирошниченко — передача
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

НХЛ — предсезонные матчи
05 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Чисхольм (Мирошниченко, Леонард) – 22:38 (5x5)     2:0 Дюбуа (Уилсон, Макилрат) – 30:03 (5x5)     2:1 Оливье (Фантилли) – 58:14 (6x4)    

За «Вашингтон» отличился Деклан Чисхольм и Пьер-Люк Дюбуа. Российский нападающий Иван Мирошниченко отметился результативной передачей. Форвард Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

Единственную шайбу за гостей забросил Мэтью Оливье. Отметим, за «Коламбус» сыграли сразу четверо россиян – защитник Иван Проворов и нападающие Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и Кирилл Марченко. Они не отметились результативными действиями.

Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.

