«Флорида» разгромила «Тампу» 7:0 в предсезонном матче НХЛ

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на «Амерант Банк Арене» (Санрайз, США) и закончилась победой хозяев со счётом 7:0.

Заброшенными шайбами отметились Мэки Самоскевич (2), Эван Родригес (3), Джек Студничка, и Джефф Питри.

Российский вратарь хозяев Сергей Бобровский провёл на льду два периода и сохранил свои ворота в неприкосновенности. В третьем периоде он был заменён на другого голкипера из России Даниила Тарасова, который также не позволил соперникам забить. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский провёл на льду два периода и пропустил шесть шайб.