Флорида Пантерз — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 5 октября 2025, счет 7:0, предсезонный матч НХЛ

«Флорида» разгромила «Тампу» 7:0 в предсезонном матче НХЛ
Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на «Амерант Банк Арене» (Санрайз, США) и закончилась победой хозяев со счётом 7:0.

НХЛ — предсезонные матчи
05 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Самоскевич (Луостаринен, Родригес) – 05:30 (5x3)     2:0 Родригес (Самоскевич, Луостаринен) – 11:54 (4x3)     3:0 Студничка (Мотт, Миккола) – 15:34 (4x4)     4:0 Питри (Родригес) – 32:57 (5x4)     5:0 Родригес (Луостаринен, Балинскис) – 33:55 (5x4)     6:0 Самоскевич (Мотт, Питри) – 35:49 (5x4)     7:0 Родригес (Питри, Луостаринен) – 45:33 (4x3)    

Заброшенными шайбами отметились Мэки Самоскевич (2), Эван Родригес (3), Джек Студничка, и Джефф Питри.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Российский вратарь хозяев Сергей Бобровский провёл на льду два периода и сохранил свои ворота в неприкосновенности. В третьем периоде он был заменён на другого голкипера из России Даниила Тарасова, который также не позволил соперникам забить. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский провёл на льду два периода и пропустил шесть шайб.

