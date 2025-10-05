Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Юта» обыграла «Сан-Хосе», у Сергачёва гол и ассистентский дубль

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на арене «Дельта-центр» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:4.

Заброшенными шайбами у хозяев отметились Дилан Гюнтер, Эндрю Агоццино, Кайлер Ямамото, Клейтон Келлер, Брэндон Танев. На счету российского защитника Михаила Сергачёва гол и ассистентский дубль.

У гостей голами отметились Адам Годетт, Тайлер Тоффоли, Баркли Гудроу и Уилл Смит. Российский защитник Шакир Мухамадуллин сделал две результативные передачи.

Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров провёл весь матч и отразил девять бросков по воротам из 13.

Российские хоккеисты «Юты» Дмитрий Симашев и Даниил Бут результативными действиями не отметились.