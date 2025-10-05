Скидки
Флорида Пантерз — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 5 октября 2025, счет 7:0, предсезонный матч НХЛ

«Юта» обыграла «Сан-Хосе», у Сергачёва гол и ассистентский дубль
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на арене «Дельта-центр» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:4.

НХЛ — предсезонные матчи
05 октября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
6 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Годетт (Мухамадуллин, Скиннер) – 02:55 (5x5)     1:1 Сергачёв (Гюнтер, Петерка) – 07:03 (5x5)     2:1 Гюнтер (Сергачёв, Келлер) – 08:59 (5x4)     3:1 Агоццино (Петерка, Сергачёв) – 11:46 (5x5)     4:1 Ямамото (Шмидт, Стенлунд) – 13:36 (5x5)     4:2 Тоффоли (Веннберг) – 21:53 (5x5)     4:3 Гудроу (Годетт, Мухамадуллин) – 24:16 (5x5)     4:4 Смит (Селебрини, Тоффоли) – 33:39 (5x4)     5:4 Келлер – 44:55 (5x5)     6:4 Танев – 51:11 (5x5)    

Заброшенными шайбами у хозяев отметились Дилан Гюнтер, Эндрю Агоццино, Кайлер Ямамото, Клейтон Келлер, Брэндон Танев. На счету российского защитника Михаила Сергачёва гол и ассистентский дубль.

У гостей голами отметились Адам Годетт, Тайлер Тоффоли, Баркли Гудроу и Уилл Смит. Российский защитник Шакир Мухамадуллин сделал две результативные передачи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров провёл весь матч и отразил девять бросков по воротам из 13.

Российские хоккеисты «Юты» Дмитрий Симашев и Даниил Бут результативными действиями не отметились.

