Григоренко: Кравцов — игрок уровня НХЛ, но если не получится, то ждём в «Тракторе»

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко прокомментировал ситуацию с форвардом Виталием Кравцовым, которого «Ванкувер Кэнакс» выставил на драфт отказов, и отметил, что челябинский клуб готов вновь подписать 25-летнего хоккеиста.

«Виталий — взрослый и опытный парень, который там [в НХЛ] не раз был. Не знаю, что у него в планах, какая структура контракта. Главное — не сдаваться, терпеть. В любом случае я считаю, что это игрок уровня НХЛ. Если не получится, то ждём его в «Тракторе», — приводит слова Григоренко Legalbet.

Кравцов сыграл в двух предсезонных встречах «косаток», где очков не набрал.

В прошедшем сезоне 25-летний Кравцов провёл 85 матчей за челябинский «Трактор» (с учётом плей-офф) и набрал 65 (33+32) очков.

