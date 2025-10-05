«Бред. Его только назначили». Терещенко — об отставке Ларионова из СКА

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко заявил, что увольнение Игоря Ларионова из СКА на данном этапе невозможно. Ранее появилась информация, что главный тренер армейцев может покинуть клуб в случае поражений от «Локомотива» и «Автомобилиста».

«Об увольнении я даже сейчас говорить не хочу. Его только назначили – ну куда его увольнять? Команда нормально играет, зачем? Просто какой-то бред. Мне вот интересно, кто эти слухи распускает? Вы не в курсе? Команда только 10 игр сыграла, а уже тренера собираются увольнять», – приводит слова Терещенко «Спорт день за днём».

СКА проиграл три матча подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков за 11 игр.