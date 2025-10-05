Скидки
Хоккей

«Бред. Его только назначили». Терещенко — об отставке Ларионова из СКА

Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко заявил, что увольнение Игоря Ларионова из СКА на данном этапе невозможно. Ранее появилась информация, что главный тренер армейцев может покинуть клуб в случае поражений от «Локомотива» и «Автомобилиста».

«Об увольнении я даже сейчас говорить не хочу. Его только назначили – ну куда его увольнять? Команда нормально играет, зачем? Просто какой-то бред. Мне вот интересно, кто эти слухи распускает? Вы не в курсе? Команда только 10 игр сыграла, а уже тренера собираются увольнять», – приводит слова Терещенко «Спорт день за днём».

СКА проиграл три матча подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков за 11 игр.

Комментарии
