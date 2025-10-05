Расписание матчей МХЛ на 5 октября 2025 года

Сегодня, 5 октября, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 5 октября 2025 года (время московское):

09:00. «Сахалинские Акулы» – МХК «Спартак MAX»;

10:00. «Амурские Тигры» – «Крылья Советов»;

13:00. «Реактор» – «Спутник»;

13:00. «Локо» – Академия СКА;

13:00. МХК «Динамо-Карелия» – «СКА-1946»;

17:00. «Динамо-Шинник» – МХК «Атлант».

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.