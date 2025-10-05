Скидки
«Абсолютно сумасшедшая игра». Меркли — о победе «Шанхайских Драконов» над «Трактором»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли прокомментировал победу над «Трактором» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
5 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Вагнер (Спунер, Попугаев) – 08:26 (5x5)     2:0 Рендулич (Кленденинг, Спунер) – 24:19 (5x5)     2:1 Дронов (Глотов, Григоренко) – 30:32 (5x4)     2:2 Никонов (Коршков) – 34:15 (5x5)     3:2 Вагнер (Попугаев, Бишофф) – 34:42 (5x5)     3:3 Дюбе (Ливо, Телегин) – 53:27 (5x5)     4:3 Спунер (Вагнер, Попугаев) – 54:59 (5x5)     4:4 Григоренко (Дронов, Дюбе) – 58:56 (6x5)     5:4 Меркли (Куинни, Душак) – 60:54 (3x3)    

— Ник, сегодня твой гол принёс «Драконам» победу.
— Абсолютно сумасшедшая игра для нас, поверь мне. Это была очередная проверка, справимся ли мы с игрой в догонялки от соперника. «Трактор» сильная команда, они показывали, что не хотят сдавать игру.

— Может, расслабились после того, как повели 2:0?
— Вообще нет. Я скажу, что «Трактор» забегал быстрее и мы немного подсели по скоростям. Нас поймали на этом, и снова нужно было открыть счёт. Моя команда показала сегодня характер, он у нас есть.

— Сегодня в коридорах «СКА Арены» были мнения, что «Трактор» всё-таки будет сильнее.
— Я не удивлён, потому что можно судить команду по прошлому сезону. Да и просто в команде есть такие крутые парни, как Ливо. У него прекрасная статистика.

— Рад наконец сыграть со своим другом Вагнером?
— Конечно, мы с ним практически выросли вместе, провели отличное время в Калгари, мне есть о чём с ним поговорить, и понимаем друг друга с полуслова. Остин – это очень хорошее пополнение.

— Получается, посоветовался с тобой перед тем, как стал «драконом»?
— Да, так и было. Конечно, хоккеисту важно знать, какой состав игроков выступает за клуб, каков стиль и линия тренера. Да и вообще было что рассказать про город, про это место. Я думаю, ему было достаточно того, как тепло я отозвался о Санкт-Петербурге.

— Следующая игра снова с недавним «Спартаком».
— Я помню эту игру и не буду говорить, что она была максимально простой. Кажется, мы не находимся далеко друг от друга в таблице (улыбается). Мы разберём наши ошибки, постараемся порадовать болельщиков новыми очками, — сказал Меркли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

