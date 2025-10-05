Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей ВХЛ на 5 октября 2025 года

Сегодня, 5 октября, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 5 октября 2025 года (время московское):

9:00. «Сокол» – «Звезда»;

11:00. «Горняк-УГМК» – «Нефтяник»;

13:00. «Ростов» – «Омские Крылья»;

13:00. ХК «Тамбов» – «Зауралье»;

17:00. «Динамо» СПб – «Южный Урал».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».