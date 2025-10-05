Сегодня, 5 октября, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Расписание матчей ВХЛ на 5 октября 2025 года (время московское):
9:00. «Сокол» – «Звезда»;
11:00. «Горняк-УГМК» – «Нефтяник»;
13:00. «Ростов» – «Омские Крылья»;
13:00. ХК «Тамбов» – «Зауралье»;
17:00. «Динамо» СПб – «Южный Урал».
В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.
В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».