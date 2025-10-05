Сегодня, 5 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 5 октября 2025 года (время московское):

13:30. «Сибирь» – «Барыс»;

14:00. «Спартак» – «Металлург»;

14:30. «Салават Юлаев» – ХК «Сочи»;

16:00. «Лада» – «Адмирал»;

17:00. «Торпедо» – «Динамо» М;

17:00. ЦСКА – «Северсталь»;

17:00. «Ак Барс» – «Амур».

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.