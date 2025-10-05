«Флорида» и «Тампа» набрали 322 минуты штрафа в предсезонной игре, в матче было пять драк

В предсезонном матче НХЛ между «Флоридой Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:0) хоккеисты обеих команд в сумме набрали 322 минуты штрафа. Игроки «Тампы» в общей сложности получили 182 минуты штрафа, хоккеисты «Флориды» – 140. В игре было зафиксировано пять драк, также произошло множество стычек. Сразу 13 игроков были удалены до конца матча.

У «Лайтнинг» больше всего штрафных минут набрали форварды Дилан Дюк (31, в том числе за драку), нападающие Митчелл Чаффи (15, в том числе за драку) и Гейдж Гонсалвес (15), защитники Макс Крозье (15, в том числе за драку), Роман Шмидт (15), Эмиль Лиллеберг (15, в том числе за драку) и Янис Мозер (15).

В составе «Пантерс» отметились форвард Мэки Самоскевич (27 минут штрафа, в том числе за драку), Люк Канин (26, в том числе за две драки), Джона Гаджович (17, в том числе за драку), Картер Вераге (15) и защитник Нико Миккола (16).