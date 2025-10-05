Скидки
Все новости
«Флорида» и «Тампа» набрали 322 минуты штрафа в предсезонной игре, в матче было пять драк

«Флорида» и «Тампа» набрали 322 минуты штрафа в предсезонной игре, в матче было пять драк
В предсезонном матче НХЛ между «Флоридой Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:0) хоккеисты обеих команд в сумме набрали 322 минуты штрафа. Игроки «Тампы» в общей сложности получили 182 минуты штрафа, хоккеисты «Флориды» – 140. В игре было зафиксировано пять драк, также произошло множество стычек. Сразу 13 игроков были удалены до конца матча.

НХЛ — предсезонные матчи
05 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Самоскевич (Луостаринен, Родригес) – 05:30 (5x3)     2:0 Родригес (Самоскевич, Луостаринен) – 11:54 (4x3)     3:0 Студничка (Мотт, Миккола) – 15:34 (4x4)     4:0 Питри (Родригес) – 32:57 (5x4)     5:0 Родригес (Луостаринен, Балинскис) – 33:55 (5x4)     6:0 Самоскевич (Мотт, Питри) – 35:49 (5x4)     7:0 Родригес (Питри, Луостаринен) – 45:33 (4x3)    

У «Лайтнинг» больше всего штрафных минут набрали форварды Дилан Дюк (31, в том числе за драку), нападающие Митчелл Чаффи (15, в том числе за драку) и Гейдж Гонсалвес (15), защитники Макс Крозье (15, в том числе за драку), Роман Шмидт (15), Эмиль Лиллеберг (15, в том числе за драку) и Янис Мозер (15).

В составе «Пантерс» отметились форвард Мэки Самоскевич (27 минут штрафа, в том числе за драку), Люк Канин (26, в том числе за две драки), Джона Гаджович (17, в том числе за драку), Картер Вераге (15) и защитник Нико Миккола (16).

«Флорида» разгромила «Тампу» 7:0 в предсезонном матче НХЛ
