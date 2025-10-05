Канадский форвард Остин Вагнер оценил свой дебют за «Шанхайских Драконов»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Остин Вагнер прокомментировал свой дебют за китайский клуб. Канадец оформил дубль и записал на свой счёт результативную передачу в матче с «Трактором» (5:4 ОТ).

— Остин, поздравляю с таким первоклассным дебютом.

— Я сегодня счастливый парень, видимо, удача на моей стороне (смеётся). На самом деле это большая заслуга и хорошее понимание ребят в моём звене. Приятно, что мы выиграли у таких упёртых соперников. Значит, ценность моих голов выше. И вообще мы с ребятами играли «просто», не было каких-то непредсказуемых трюков друг от друга.

— Ты только приехал, а уже не выбиваешься из поля зрения как новичок. Как так легко влился в команду?

— Получается, что никто ничему меня не переучивал. Я с ходу приехал в команду с североамериканским мышлением, поэтому ничего не было для меня в новинку. Посмотри на тренеров – там мои канадцы, я понимаю всё, что от меня требуется. Приняли меня тоже очень приятно – можно сказать, в семью драконов (улыбается).

— Были сомнения, перед тем как решился поехать играть в КХЛ?

— У меня не было каких-то тайных или тёмных мыслей на этот счёт, вообще изначально я ждал возможности игры в Северной Америке. Потом как-то задумался о Швеции, затем о Швейцарии. Короче говоря, разброс по вариантам, куда дальше плыть, был большой. Но предложение сыграть именно за «Драконов» было как будто прозрачным для меня, ведь здесь титулованный канадский тренер и его многолетний партнёр. Также я знаком с огромным количеством ребят. Ехал в новое место, но уже к «своим».

— Если не секрет, кто тебя пригласил в шанхайский клуб?

— Всё началось вообще не с «Драконов», были и раньше разговоры. Несколько лет назад со мной общался мой старый друг Евгений, не буду по фамилиям. Я сказал ему, что всё-таки хочу поиграть в Северной Америке. А тут он перезвонил мне снова и сказал про Жерара Галлана. Для меня все карты сложились, и я согласился.

— 2+1 в первом матче – это сразу пристальное внимание от болельщиков. Будут ждать феерию.

— Кстати, тоже проверка для меня! Главное правило – это не жить этими очками, а уже переворачивать страницу и готовиться к следующей игре. Я заряжен, буду стараться как могу, — сказал Вагнер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.