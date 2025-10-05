Скидки
Канадский форвард Остин Вагнер оценил свой дебют за «Шанхайских Драконов»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Остин Вагнер прокомментировал свой дебют за китайский клуб. Канадец оформил дубль и записал на свой счёт результативную передачу в матче с «Трактором» (5:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
5 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Вагнер (Спунер, Попугаев) – 08:26 (5x5)     2:0 Рендулич (Кленденинг, Спунер) – 24:19 (5x5)     2:1 Дронов (Глотов, Григоренко) – 30:32 (5x4)     2:2 Никонов (Коршков) – 34:15 (5x5)     3:2 Вагнер (Попугаев, Бишофф) – 34:42 (5x5)     3:3 Дюбе (Ливо, Телегин) – 53:27 (5x5)     4:3 Спунер (Вагнер, Попугаев) – 54:59 (5x5)     4:4 Григоренко (Дронов, Дюбе) – 58:56 (6x5)     5:4 Меркли (Куинни, Душак) – 60:54 (3x3)    

— Остин, поздравляю с таким первоклассным дебютом.
— Я сегодня счастливый парень, видимо, удача на моей стороне (смеётся). На самом деле это большая заслуга и хорошее понимание ребят в моём звене. Приятно, что мы выиграли у таких упёртых соперников. Значит, ценность моих голов выше. И вообще мы с ребятами играли «просто», не было каких-то непредсказуемых трюков друг от друга.

— Ты только приехал, а уже не выбиваешься из поля зрения как новичок. Как так легко влился в команду?
— Получается, что никто ничему меня не переучивал. Я с ходу приехал в команду с североамериканским мышлением, поэтому ничего не было для меня в новинку. Посмотри на тренеров – там мои канадцы, я понимаю всё, что от меня требуется. Приняли меня тоже очень приятно – можно сказать, в семью драконов (улыбается).

— Были сомнения, перед тем как решился поехать играть в КХЛ?
— У меня не было каких-то тайных или тёмных мыслей на этот счёт, вообще изначально я ждал возможности игры в Северной Америке. Потом как-то задумался о Швеции, затем о Швейцарии. Короче говоря, разброс по вариантам, куда дальше плыть, был большой. Но предложение сыграть именно за «Драконов» было как будто прозрачным для меня, ведь здесь титулованный канадский тренер и его многолетний партнёр. Также я знаком с огромным количеством ребят. Ехал в новое место, но уже к «своим».

— Если не секрет, кто тебя пригласил в шанхайский клуб?
— Всё началось вообще не с «Драконов», были и раньше разговоры. Несколько лет назад со мной общался мой старый друг Евгений, не буду по фамилиям. Я сказал ему, что всё-таки хочу поиграть в Северной Америке. А тут он перезвонил мне снова и сказал про Жерара Галлана. Для меня все карты сложились, и я согласился.

— 2+1 в первом матче – это сразу пристальное внимание от болельщиков. Будут ждать феерию.
— Кстати, тоже проверка для меня! Главное правило – это не жить этими очками, а уже переворачивать страницу и готовиться к следующей игре. Я заряжен, буду стараться как могу, — сказал Вагнер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

