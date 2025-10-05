Приски — о переходе в «Сибирь»: не ожидал такого поворота в карьере, но очень ему рад

29-летний американский защитник «Сибири» Чейз Приски заявил, что рад переходу в новосибирский клуб. Ранее игрок выступал за фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз» в АХЛ.

«Раньше я ни разу в жизни не размышлял о Сибири, не говоря о том, чтобы играть там в хоккей. Но никогда бы не подумал, что здесь так любят команду. Говорят, [на предсезонную встречу] пришло 30 000 человек, и я в это верю – когда мы уходили с катка, было море людей. А когда мы приехали в больницу на медосмотр, врачи и медсестры просили у нас автографы. Так что, даже несмотря на то, что я не ожидал такого поворота в карьере, я очень рад», – приводит слова Приски The Athletic.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги защитник провёл восемь матчей, в которых набрал 5 (0+5) очков.