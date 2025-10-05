Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не смотрите на счёт, нас это не волнует». Главный тренер «Тампы» — о 0:7 от «Флориды»

«Не смотрите на счёт, нас это не волнует». Главный тренер «Тампы» — о 0:7 от «Флориды»
Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о том, что российский голкипер команды Андрей Василевский пропустил шесть шайб в предсезонном матче с «Флоридой Пантерз (0:7). За отведённые ему два периода россиянин отразил 20 из 26 бросков (76,3%).

НХЛ — предсезонные матчи
05 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Самоскевич (Луостаринен, Родригес) – 05:30 (5x3)     2:0 Родригес (Самоскевич, Луостаринен) – 11:54 (4x3)     3:0 Студничка (Мотт, Миккола) – 15:34 (4x4)     4:0 Питри (Родригес) – 32:57 (5x4)     5:0 Родригес (Луостаринен, Балинскис) – 33:55 (5x4)     6:0 Самоскевич (Мотт, Питри) – 35:49 (5x4)     7:0 Родригес (Питри, Луостаринен) – 45:33 (4x3)    

«Не смотрите на счёт, на игру спецбригад и всё прочее. Нас это не волнует. Вопрос лишь в том, как он себя чувствует, в какой он форме и так далее. С этим всё отлично. Он на верном пути, и это хорошо», – приводит слова Купера Tampa Bay Times.

Василевский впервые сыграл на этой предсезонке. Ранее он не тренировался в течение недели, главный тренер связал это с «управлением нагрузкой» и отметил, что вратарь проходил процедуры.

Материалы по теме
Василевский и Бобровский попали в топ-35 игроков НХЛ по версии Sportsnet
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android