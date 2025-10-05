«Не смотрите на счёт, нас это не волнует». Главный тренер «Тампы» — о 0:7 от «Флориды»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о том, что российский голкипер команды Андрей Василевский пропустил шесть шайб в предсезонном матче с «Флоридой Пантерз (0:7). За отведённые ему два периода россиянин отразил 20 из 26 бросков (76,3%).

«Не смотрите на счёт, на игру спецбригад и всё прочее. Нас это не волнует. Вопрос лишь в том, как он себя чувствует, в какой он форме и так далее. С этим всё отлично. Он на верном пути, и это хорошо», – приводит слова Купера Tampa Bay Times.

Василевский впервые сыграл на этой предсезонке. Ранее он не тренировался в течение недели, главный тренер связал это с «управлением нагрузкой» и отметил, что вратарь проходил процедуры.