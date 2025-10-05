«Не смотрите на счёт, нас это не волнует». Главный тренер «Тампы» — о 0:7 от «Флориды»
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о том, что российский голкипер команды Андрей Василевский пропустил шесть шайб в предсезонном матче с «Флоридой Пантерз (0:7). За отведённые ему два периода россиянин отразил 20 из 26 бросков (76,3%).
НХЛ — предсезонные матчи
05 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Самоскевич (Луостаринен, Родригес) – 05:30 (5x3) 2:0 Родригес (Самоскевич, Луостаринен) – 11:54 (4x3) 3:0 Студничка (Мотт, Миккола) – 15:34 (4x4) 4:0 Питри (Родригес) – 32:57 (5x4) 5:0 Родригес (Луостаринен, Балинскис) – 33:55 (5x4) 6:0 Самоскевич (Мотт, Питри) – 35:49 (5x4) 7:0 Родригес (Питри, Луостаринен) – 45:33 (4x3)
«Не смотрите на счёт, на игру спецбригад и всё прочее. Нас это не волнует. Вопрос лишь в том, как он себя чувствует, в какой он форме и так далее. С этим всё отлично. Он на верном пути, и это хорошо», – приводит слова Купера Tampa Bay Times.
Василевский впервые сыграл на этой предсезонке. Ранее он не тренировался в течение недели, главный тренер связал это с «управлением нагрузкой» и отметил, что вратарь проходил процедуры.
