Главная Хоккей Новости

Нападающий СКА Воробьёв: Кузнецов — большой мастер, для КХЛ большой плюс, что он вернулся

Нападающий СКА Михаил Воробьёв поделился мнением о переходе форварда Евгения Кузнецова в «Металлург». 1 октября стало известно, что Евгений подписал однолетний контракт с клубом из Магнитогорска.

«Кузнецов — большой мастер. Приятно будет играть против одного из лучших хоккеистов мира. Безусловно, для лиги большой плюс, что он вернулся, но матчи с «Металлургом» не станут более принципиальными из-за перехода Кузнецова», – приводит слова Воробьёва Metaratings.

В апреле 2025 года СКА расторг контракт с Кузнецовым по обоюдному согласию сторон. В прошлом сезоне нападающий сыграл 39 матчей, набрав 37 (12+25) очков.

Новости. Хоккей
