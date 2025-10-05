Главный тренер «Калгари» — о Гридине: если Матвей останется в основе, то будет играть

Главный тренер «Калгари Флэймз» Райан Хаска высказался об игре российского форварда команды Матвея Гридина. 19-летний нападающий забросил три шайбы в предсезонных матчах.

«Он хорош, оказывает влияние. Мы рады за него и знаем, что у нас есть талантливый молодой игрок, способный добиться хороших результатов. Он дал себе шанс, и это всё, о чём мы сейчас можем просить. Если говорить о составе, то нам нужны те игроки, которые дают команде шанс на победу. Я смотрю на ситуацию так, что молодому парню обязательно нужно играть. Если он останется здесь [в основе], то будет играть. Если не останется, то будет играть где-то в другом месте», – приводит слова Хаски Sportsnet.

Гридин провёл прошлый год в юниорской лиге Квебека и был признан её лучшим новичком. «Флэймз» могут отправить форварда в АХЛ (без необходимости помещать на драфт отказов), а не в юниорскую лигу, так как россиянин был задрафтован не из клуба системы CHL.