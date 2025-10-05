Скидки
Главная Хоккей Новости

Форвард «Тампы» Чаффи высказался о драках в матче с «Флоридой»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Митчелл Чаффи заявил, что стычки и драки в заключительном предсезонном матче с «Флоридой Пантерз» (0:7) ещё больше сплотили команду. Хоккеисты обоих клубов общей сложности набрали 322 минуты штрафа. До конца игры были удалены сразу 13 игроков, в том числе и Чаффи.

«Мы готовы к сезону на 100%. Все с нетерпением ждут его начала. И вы знаете, мне кажется, это всё ещё лучше нас подготовило. Мы всегда были сплочённой командой, а благодаря всему этому ещё больше сплотились», – приводит слова Чаффи Tampa Bay Times.

Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.

Новости. Хоккей
