«Торпедо» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Торпедо — Динамо М: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 17:00 мск

Комментарии

Сегодня, 5 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Нижнем Новгороде состоится встреча между местным «Торпедо» и московским «Динамо». Матч на стадионе «Нагорный» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 12 матчей, в которых набрало 17 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 11 очками после 10 встреч располагается на девятой строчке Запада.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
