«Виннипег» продлил контракт с российским форвардом Никитой Чибриковым на два года

«Виннипег Джетс» подписал новый контракт с российским нападающим Никитой Чибриковым. Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн в социальной сети Х. Соглашение рассчитано на два года и начнёт действовать с сезона-2026/2027.

Предстоящий сезон Чибриков проведёт по последнему году контракта новичка, подписанного в мае 2023-го. За первый сезон по новому соглашению россиянин получит $ 850 тыс., за второй — $ 900 тыс.

Чибикову 22 года, он был выбран «Виннипегом» на драфте НХЛ 2021 года под общим 50-м номером. В КХЛ Никита выступал за московский «Спартак», куда перешёл в результате обмена из СКА летом 2022 года. Чибриков был капитаном юниорской сборной России до 18 лет, которая завоевала серебряные медали чемпионата мира 2021 года.

В прошлом сезоне Чибриков провёл за «Виннипег» четыре матча, в которых заработал 3 (2+1) очка. Также на его счету 30 игр за фарм-клуб «Виннипега» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), в которых он набрал 18 (7+11) очков.