Хоккей

Рыбин прокомментировал слухи о возможной отставке Ларионова из СКА

Рыбин прокомментировал слухи о возможной отставке Ларионова из СКА
Комментарии

Ассистент главного тренера «Сочи» Максим Рыбин прокомментировал информацию о возможном увольнении Игоря Ларионова из СКА в случае поражений от «Локомотива» и «Автомобилиста».

– Я думаю, это вброс. Увольнять его не нужно. Команда формируется. Она, может быть, играет не так, как хотели бы руководители, но она пока строится.

– То есть у СКА ещё есть шансы проявить себя?
– Впереди матчи с «Локомотивом» и «Автомобилистом» – тоже серьёзные соперники, с которыми придётся пободаться. Но здесь уже, наверное, нужно что-то больше давать, чем, скажем, ягоду и малину. Болельщики всё-таки хотят увидеть результат, – приводит слова Рыбина «Спорт день за днём».

СКА проиграл три матча подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков за 11 игр.

