Олимпийский чемпион заявил, что «Ладе» нужно усилиться снайпером-лидером

Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов рассказал о проблемах «Лады» в текущем сезоне.

– Вы дважды возглавляли «Ладу», удивлены её последним местом в Западной конференции и во всей КХЛ?

– Да, удивлён. После всех летних обновлений в Тольятти ожидал более уверенного старта, который соответствовал бы вложенным средствам. Тем более что именно осенью команды, скажем так, второго эшелона должны брать свои очки – пока фавориты полностью не включились.

– Чего не хватает «Ладе»?

– Для таких команд очень важен первый номер, но пока такой вратарь в «Ладе» не определился. Вторая проблема – и не менее значимая – низкая результативность. 21 гол в 11 матчах – это пока худшая средняя результативность в лиге. В Тольятти есть крепкие, рабочие форварды, но нет снайпера-лидера, в том числе на большинство. Вот тут напрашивается усиление.

– За счёт обменов?

– Думаю, что выменять снайпера сейчас крайне сложно. Проще попытаться кого-то взять с рынка свободных агентов.

– Кого?

– Меня удивляет, что до сих пор не востребован Кагарлицкий, это – снайпер, который за счёт опыта может быстро включиться. Особенно на большинство и буллиты, роль которых после сокращения серий бросков до трёх стала ещё более значимой.

Ещё одна кандидатура на рынке – Бурдасов. Также отмечу Лещенко, у которого был неудачный отрезок в «Нефтехимике», но который ещё способен сказать своё снайперское слово, – приводит слова Светлова Russia-Hockey.