Главный тренер «Тампы» Купер высказался о 322 минутах штрафа в матче с «Флоридой»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал большое количество штрафов в предсезонном матче с «Флоридой Пантерз» (0:7). Игроки «Тампы» в общей сложности получили 182 минуты штрафа, игроки «Флориды» – 140. Во встрече произошло пять драк и множество стычек. Сразу 13 игроков были удалены до конца матча.

«Две команды из Флориды добились больших успехов в этой лиге за последние шесть лет. И я думаю, что любой, кто был частью этого противостояния, вероятно, посмотрит на счёт и: а) скорее всего, не удивится; б) скажет: «Не могу поверить, что на такое ушло столько времени». Так что это две чрезвычайно гордые команды, которые играют и не скрывают чувств», – приводит слова Купера Tampa Bay Times.