Главный тренер «Тампы» Купер высказался о 322 минутах штрафа в матче с «Флоридой»
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал большое количество штрафов в предсезонном матче с «Флоридой Пантерз» (0:7). Игроки «Тампы» в общей сложности получили 182 минуты штрафа, игроки «Флориды» – 140. Во встрече произошло пять драк и множество стычек. Сразу 13 игроков были удалены до конца матча.
НХЛ — предсезонные матчи
05 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Самоскевич (Луостаринен, Родригес) – 05:30 (5x3) 2:0 Родригес (Самоскевич, Луостаринен) – 11:54 (4x3) 3:0 Студничка (Мотт, Миккола) – 15:34 (4x4) 4:0 Питри (Родригес) – 32:57 (5x4) 5:0 Родригес (Луостаринен, Балинскис) – 33:55 (5x4) 6:0 Самоскевич (Мотт, Питри) – 35:49 (5x4) 7:0 Родригес (Питри, Луостаринен) – 45:33 (4x3)
«Две команды из Флориды добились больших успехов в этой лиге за последние шесть лет. И я думаю, что любой, кто был частью этого противостояния, вероятно, посмотрит на счёт и: а) скорее всего, не удивится; б) скажет: «Не могу поверить, что на такое ушло столько времени». Так что это две чрезвычайно гордые команды, которые играют и не скрывают чувств», – приводит слова Купера Tampa Bay Times.
