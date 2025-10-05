Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Тампы» Купер высказался о 322 минутах штрафа в матче с «Флоридой»

Главный тренер «Тампы» Купер высказался о 322 минутах штрафа в матче с «Флоридой»
Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал большое количество штрафов в предсезонном матче с «Флоридой Пантерз» (0:7). Игроки «Тампы» в общей сложности получили 182 минуты штрафа, игроки «Флориды» – 140. Во встрече произошло пять драк и множество стычек. Сразу 13 игроков были удалены до конца матча.

НХЛ — предсезонные матчи
05 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Самоскевич (Луостаринен, Родригес) – 05:30 (5x3)     2:0 Родригес (Самоскевич, Луостаринен) – 11:54 (4x3)     3:0 Студничка (Мотт, Миккола) – 15:34 (4x4)     4:0 Питри (Родригес) – 32:57 (5x4)     5:0 Родригес (Луостаринен, Балинскис) – 33:55 (5x4)     6:0 Самоскевич (Мотт, Питри) – 35:49 (5x4)     7:0 Родригес (Питри, Луостаринен) – 45:33 (4x3)    

«Две команды из Флориды добились больших успехов в этой лиге за последние шесть лет. И я думаю, что любой, кто был частью этого противостояния, вероятно, посмотрит на счёт и: а) скорее всего, не удивится; б) скажет: «Не могу поверить, что на такое ушло столько времени». Так что это две чрезвычайно гордые команды, которые играют и не скрывают чувств», – приводит слова Купера Tampa Bay Times.

Материалы по теме
«Флорида» и «Тампа» набрали 322 минуты штрафа в предсезонной игре, в матче было пять драк
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android