Заврагин — об организации в СКА: сумасшедшие условия! Здесь есть всё для хоккеистов

Комментарии

Вратарь СКА Егор Заврагин высоко оценил условия для хоккеистов в санкт-петербургском клубе и заявил, что игроки, пришедшие из других команд, также хвалят уровень организации в СКА.

– В СКА другой уровень комфорта по сравнению с городами, где вы играли раньше?
– Да, здесь просто сумасшедшие условия! В СКА очень комфортно, есть всё для хоккеистов. Мне есть с чем сравнивать. В «СКА-1946» я увидел много плюсов, которых не было в «Мамонтах Югры».

Всегда шведский стол, готовая форма, клюшки и многое другое. В СКА всё сделано на высшем уровне. Все хоккеисты, пришедшие из других команд, говорят о том, что здесь безумный уровень организации, –приводит слова Заврагина сайт КХЛ.

Комментарии
