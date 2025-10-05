«Миннесота» продлила контракт с вратарём Густавссоном на пять лет

«Миннесота Уайлд» продлила контракт с 27-летним голкипером Филипом Густавссоном, сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х. Соглашение с вратарём рассчитано на пять лет и вступит в силу с 1 июля 2026 года. Средняя годовая зарплата игрока составит $ 6,8 млн.

Густавссон выступает за «Миннесоту» с 2022 года. В прошлом сезоне он провёл 58 матчей в регулярном чемпионате с 91,4% отражённых бросков. В Кубке Стэнли на счету голкипера шесть игр и 91,3% сейвов. По действующему договору Филип получает $ 3,75 млн за сезон.

Густавссон стал одним из вратарей, забившим шайбу прямым броском в пустые ворота. Это произошло в матче с «Сент-Луис Блюз» в октябре 2024 года.