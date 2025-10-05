Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Барыса» Старченко стал 6-м игроком, принявшим участие в 18 из 18 чемпионатов КХЛ

Форвард «Барыса» Старченко стал 6-м игроком, принявшим участие в 18 из 18 чемпионатов КХЛ
Комментарии

39-летний нападающий «Барыса» Роман Старченко стал шестым игроком, который принял участие в 18 из 18 чемпионатов Континентальной хоккейной лиги. В эти минуты проходит матч между казахстанской командой и «Сибирью». После первого периода счёт 0:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
2-й период
0 : 0
Барыс
Астана

Как сообщает пресс-служба КХЛ, 18-й сезон в лиге также проводят защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский, защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин, форварды минского «Динамо» Вадим Шипачёв и Андрей Стась, а также нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков.

В прошлом регулярном чемпионате КХЛ Старченко заработал 12 (4+8) очков в 27 встречах. Форвард является вторым снайпером в истории «Барыса» (208 заброшенных шайб).

Материалы по теме
Официально
«Барыс» заключил контракт с канадским защитником Тайлером Уозерспуном
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android