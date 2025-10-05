Форвард «Барыса» Старченко стал 6-м игроком, принявшим участие в 18 из 18 чемпионатов КХЛ

39-летний нападающий «Барыса» Роман Старченко стал шестым игроком, который принял участие в 18 из 18 чемпионатов Континентальной хоккейной лиги. В эти минуты проходит матч между казахстанской командой и «Сибирью». После первого периода счёт 0:0.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, 18-й сезон в лиге также проводят защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский, защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин, форварды минского «Динамо» Вадим Шипачёв и Андрей Стась, а также нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков.

В прошлом регулярном чемпионате КХЛ Старченко заработал 12 (4+8) очков в 27 встречах. Форвард является вторым снайпером в истории «Барыса» (208 заброшенных шайб).