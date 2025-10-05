Скидки
Форвард «Трактора» Никонов: неудачи нас сплотят, мы пройдём через кризис рука об руку

Форвард «Трактора» Никонов: неудачи нас сплотят, мы пройдём через кризис рука об руку
Форвард «Трактора» Андрей Никонов высказался о результатах челябинского клуба. В субботу, 4 октября, «Трактор» уступил «Шанхайским Драконам» в овертайме со счётом 4:5. У челябинцев три поражения подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
5 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Вагнер (Спунер, Попугаев) – 08:26 (5x5)     2:0 Рендулич (Кленденинг, Спунер) – 24:19 (5x5)     2:1 Дронов (Глотов, Григоренко) – 30:32 (5x4)     2:2 Никонов (Коршков) – 34:15 (5x5)     3:2 Вагнер (Попугаев, Бишофф) – 34:42 (5x5)     3:3 Дюбе (Ливо, Телегин) – 53:27 (5x5)     4:3 Спунер (Вагнер, Попугаев) – 54:59 (5x5)     4:4 Григоренко (Дронов, Дюбе) – 58:56 (6x5)     5:4 Меркли (Куинни, Душак) – 60:54 (3x3)    

– Бенуа Гру сказал, что «Трактор» провёл худшую игру за всё его время нахождения в команде. Действительно сложно найти хоть какой-то оптимизм?
– На мой взгляд, позитивные моменты были, несмотря на такое обидное поражение. Мы постоянно возвращались в игру, смогли сравнять счёт в концовке. К сожалению, в овертайме соперник оказался удачливее.

– Можно ли сказать, что прямо сейчас команда переживает кризис?
– Конечно, неприятно проигрывать на старте сезона. Мы обсудим детали и будем играть по-другому. Думаю, что на данный момент нам немного не хватает сыгранности из-за большого количества новых ребят. Надо научиться чувствовать друг друга на льду. Думаю, что в скором времени этот неудачный отрезок закончится и мы сможем показать свой хоккей – для этого у нас есть отличный коллектив. Думаю, эти результаты ещё больше нас сплотят и мы пройдём через этот кризис рука об руку.

– Что можете сказать о Бенуа Гру? Уже привыкли к его требованиям?
– Гру – классный специалист, который привносит в игровой процесс много интересных деталей. Он учит нас грамотно выстраивать игру, лично я узнал много нового. Исключительно приятные эмоции от работы с этим специалистом, – приводит слова Никонова Metaratings.

