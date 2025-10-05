Блэкер — об уходе из «Авангарда»: ситуация крайне странная и немного шокирующая

Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер вспомнил, как уходил из «Авангарда» спустя полтора месяца после подписания контракта.

– Насколько стремительным и неожиданным для тебя получился такой поворот событий: сначала ты стал игроком «Авангарда», а потом внезапно перешёл в «Автомобилист»?

– Это было неоднозначное лето, сначала я подписал контракт с Омском, потом произошла эта странная и немного шокирующая ситуация. Очень быстро удалось договориться с «Автомобилистом». Да, ситуация крайне странная, но главное, что я очень рад и благодарен снова быть здесь и получить ещё шанс с этой командой, – приводит слова Блэкера пресс-служба «Автомобилиста».

Текущий сезон стал для 34-летнего защитника пятым в екатеринбургском клубе. Всего на счету хоккеиста 453 матча в КХЛ и 144 (30+114) очков.