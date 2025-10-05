Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Блэкер — об уходе из «Авангарда»: ситуация крайне странная и немного шокирующая

Блэкер — об уходе из «Авангарда»: ситуация крайне странная и немного шокирующая
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер вспомнил, как уходил из «Авангарда» спустя полтора месяца после подписания контракта.

– Насколько стремительным и неожиданным для тебя получился такой поворот событий: сначала ты стал игроком «Авангарда», а потом внезапно перешёл в «Автомобилист»?
– Это было неоднозначное лето, сначала я подписал контракт с Омском, потом произошла эта странная и немного шокирующая ситуация. Очень быстро удалось договориться с «Автомобилистом». Да, ситуация крайне странная, но главное, что я очень рад и благодарен снова быть здесь и получить ещё шанс с этой командой, – приводит слова Блэкера пресс-служба «Автомобилиста».

Текущий сезон стал для 34-летнего защитника пятым в екатеринбургском клубе. Всего на счету хоккеиста 453 матча в КХЛ и 144 (30+114) очков.

Материалы по теме
Официально
«Автомобилист» заключил полноценный контракт с Юрием Паутовым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android