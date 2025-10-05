Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это такая глыба!» Игрок «Нефтехимика» Митякин — о возможном возвращении Овечкина в КХЛ

«Это такая глыба!» Игрок «Нефтехимика» Митякин — о возможном возвращении Овечкина в КХЛ
Комментарии

Форвард «Нефтехимика» Евгений Митякин высказался о возможном возвращении российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в КХЛ.

«Не знаю, что ему ещё пожелать в хоккее. Снайперский рекорд побил, Кубок Стэнли выиграл. Только продолжать в том же духе. Овечкин – легенда нашего российского и мирового хоккея. Не скажу, что я его жду в КХЛ, это его решение должно быть. Любое решение такого человека в статусе вызывает только уважение. Думаю, если бы он вернулся в КХЛ, то за ним и за лигой начали бы следить ещё больше. Не только в России, но и в Америке. Это такая глыба! Поэтому в плане медиа интерес болельщиков к КХЛ только вырос бы», – приводит слова Митякина Legalbet.

Материалы по теме
«Краеугольный камень будущего «Вашингтона». Репортаж с дебютной игры Овечкина в НХЛ
«Краеугольный камень будущего «Вашингтона». Репортаж с дебютной игры Овечкина в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android