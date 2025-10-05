«Сибирь» одержала победу над «Барысом» в серии буллитов

Сегодня, 5 октября, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Барыс» из Астаны. Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 1:0.

В основное время команды не смогли открыть счёт. В овертайме хоккеистам также не удалось выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 11 матчей, в которых набрала девять очков, и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 12 очками после 12 встреч располагается на шестой строчке Востока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.