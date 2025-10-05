Дубли Канцерова и Михайлиса помогли «Металлургу» крупно обыграть «Спартак»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялась встреча между столичным «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом». Матч закончился разгромной победой гостей со счётом 6:2.

Дублями в составе «Металлурга» отметились нападающие Роман Канцеров и Никита Михайлис. Ещё по шайбе в составе магнитогорской команды забросили Даниил Вовченко и Руслан Исхаков. Голы за «Спартак» забили Данил Пивчулин и Павел Порядин. После трёх пропущенных шайб был заменён стартовый голкипер «Спартака» Артём Загидулин. Также три шайбы пропустил его сменщик Дмитрий Николаев.

Таким образом, «Металлург» выиграл оба матча у «Спартака», запланированных в текущем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.