Главная Хоккей Новости

Спартак — Металлург, результат матча 5 октября 2025 года, счет 2:6, КХЛ 2025/2026

Дубли Канцерова и Михайлиса помогли «Металлургу» крупно обыграть «Спартак»
В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялась встреча между столичным «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом». Матч закончился разгромной победой гостей со счётом 6:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 05:52 (5x5)     1:1 Пивчулин (Беляев, Ефремов) – 15:41 (5x5)     1:2 Канцеров (Орехов) – 17:03 (5x5)     1:3 Вовченко (Михайлис, Пресс) – 25:01 (5x4)     1:4 Михайлис (Исхаков, Петунин) – 29:10 (5x5)     1:5 Михайлис (Джонсон, Коробкин) – 48:53 (5x5)     1:6 Исхаков (Михайлис, Пресс) – 51:01 (5x5)     2:6 Порядин (Коростелёв, Орлов) – 59:09 (5x5)    

Дублями в составе «Металлурга» отметились нападающие Роман Канцеров и Никита Михайлис. Ещё по шайбе в составе магнитогорской команды забросили Даниил Вовченко и Руслан Исхаков. Голы за «Спартак» забили Данил Пивчулин и Павел Порядин. После трёх пропущенных шайб был заменён стартовый голкипер «Спартака» Артём Загидулин. Также три шайбы пропустил его сменщик Дмитрий Николаев.

Таким образом, «Металлург» выиграл оба матча у «Спартака», запланированных в текущем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

