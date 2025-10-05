Скидки
Салават Юлаев — Сочи, результат матча 5 октября 2025 года, счет 3:1, КХЛ 2025/2026

Дебютный гол Калинюка в КХЛ принёс «Салавату Юлаеву» победу в матче с «Сочи»
Комментарии

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Сочи». Победу в упорной встрече одержала уфимская команда со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Алалыкин (Жаровский, Кузнецов) – 00:32 (5x5)     1:1 Хёфенмайер (Волков, Сероух) – 33:46 (5x5)     2:1 Калинюк (Берлёв, Ян) – 42:04 (5x4)     3:1 Зоркин (Кузнецов) – 58:40 (en)    

Уже на 32-й секунде матча счёт открыл нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин, которому ассистировали Александр Жаровский и Максим Кузнецов. В середине второго периода «Сочи» сравнял счёт благодаря голу Ноэла Хёфенмайера с передач Артёма Волкова и Даниила Сероуха. На старте третьего периода хозяева вновь вышли вперёд в счёте после гола в большинстве Уайатта Калинюка, для которого этот гол стал дебютным в КХЛ. Шайбу в пустые ворота забросил Никита Зоркин.

