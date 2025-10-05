Дебютный гол Калинюка в КХЛ принёс «Салавату Юлаеву» победу в матче с «Сочи»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Сочи». Победу в упорной встрече одержала уфимская команда со счётом 3:1.

Уже на 32-й секунде матча счёт открыл нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин, которому ассистировали Александр Жаровский и Максим Кузнецов. В середине второго периода «Сочи» сравнял счёт благодаря голу Ноэла Хёфенмайера с передач Артёма Волкова и Даниила Сероуха. На старте третьего периода хозяева вновь вышли вперёд в счёте после гола в большинстве Уайатта Калинюка, для которого этот гол стал дебютным в КХЛ. Шайбу в пустые ворота забросил Никита Зоркин.