Дебютный гол Калинюка в КХЛ принёс «Салавату Юлаеву» победу в матче с «Сочи»
Поделиться
В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Сочи». Победу в упорной встрече одержала уфимская команда со счётом 3:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Алалыкин (Жаровский, Кузнецов) – 00:32 (5x5) 1:1 Хёфенмайер (Волков, Сероух) – 33:46 (5x5) 2:1 Калинюк (Берлёв, Ян) – 42:04 (5x4) 3:1 Зоркин (Кузнецов) – 58:40 (en)
Уже на 32-й секунде матча счёт открыл нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин, которому ассистировали Александр Жаровский и Максим Кузнецов. В середине второго периода «Сочи» сравнял счёт благодаря голу Ноэла Хёфенмайера с передач Артёма Волкова и Даниила Сероуха. На старте третьего периода хозяева вновь вышли вперёд в счёте после гола в большинстве Уайатта Калинюка, для которого этот гол стал дебютным в КХЛ. Шайбу в пустые ворота забросил Никита Зоркин.
Комментарии
- 5 октября 2025
-
17:22
-
17:13
-
16:59
-
16:51
-
16:41
-
16:35
-
16:14
-
15:52
-
15:24
-
15:06
-
14:46
-
14:26
-
14:08
-
14:00
-
13:38
-
13:18
-
12:56
-
12:32
-
12:15
-
12:04
-
11:50
-
11:42
-
11:25
-
11:16
-
11:05
-
11:00
-
10:54
-
10:40
-
10:22
-
10:15
-
09:52
-
09:40
-
09:30
-
09:28
-
09:10