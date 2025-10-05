Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кравец — о «Сибири»: понимали, что смена тренера на них повлияет

Кравец — о «Сибири»: понимали, что смена тренера на них повлияет
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (0:1 Б). Для новосибирской команды эта игра стала первой под руководством нового главного тренера Вячеслава Буцаева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 0
Б
Барыс
Астана
1:0 Сошников – 65:00    

«Обе команды достойно провели игру, была хорошая борьба, движение. Оба коллектива нуждаются в очках. Сложно выиграть, когда не забиваешь, хотя моменты были. В целом, достойная игра, нужно только забивать. Третью игру нет удалений, практически. Ребята услышали нас, играют без глупых штрафов.

— Играли против бывшего коллеги по тренерскому штабу. Вам это помогло в том, чего можно было ожидать?
— Я сразу сказал, что смена тренера всегда влияет на команду. Все игроки пытаются показать и доказать, также и вратарь. Мы это всё понимали. Вячеслав – хороший тренер, во многих командах проявил себя, не любит проигрывать, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
Видео
«Сибирь» одержала победу над «Барысом» в серии буллитов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android