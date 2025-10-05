Кравец — о «Сибири»: понимали, что смена тренера на них повлияет

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (0:1 Б). Для новосибирской команды эта игра стала первой под руководством нового главного тренера Вячеслава Буцаева.

«Обе команды достойно провели игру, была хорошая борьба, движение. Оба коллектива нуждаются в очках. Сложно выиграть, когда не забиваешь, хотя моменты были. В целом, достойная игра, нужно только забивать. Третью игру нет удалений, практически. Ребята услышали нас, играют без глупых штрафов.

— Играли против бывшего коллеги по тренерскому штабу. Вам это помогло в том, чего можно было ожидать?

— Я сразу сказал, что смена тренера всегда влияет на команду. Все игроки пытаются показать и доказать, также и вратарь. Мы это всё понимали. Вячеслав – хороший тренер, во многих командах проявил себя, не любит проигрывать, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.