Главная Хоккей Новости

Вячеслав Буцаев прокомментировал первую победу в роли главного тренера «Сибири»

Вячеслав Буцаев прокомментировал первую победу в роли главного тренера «Сибири»
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев оценил победу над «Барысом» (1:0 Б) в своём первом матче во главе новосибирской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 0
Б
Барыс
Астана
1:0 Сошников – 65:00    

«Понятно, что эмоциональная игра, тяжёлая. Не только для игроков, но и для болельщиков. Рады, что заработали два очка, с этим ребят и поздравляю.

— В каком состоянии была команда после вашего прихода?
— На тренировке тяжело что-то увидеть. Сделали это на игре – всё на лицо, всё на поляне, есть, над чем работать. Есть и проблемы, но жизнь на этом не заканчивается, будем двигаться вперёд, работать и улучшать, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

