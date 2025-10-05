Вячеслав Буцаев прокомментировал первую победу в роли главного тренера «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев оценил победу над «Барысом» (1:0 Б) в своём первом матче во главе новосибирской команды.

«Понятно, что эмоциональная игра, тяжёлая. Не только для игроков, но и для болельщиков. Рады, что заработали два очка, с этим ребят и поздравляю.

— В каком состоянии была команда после вашего прихода?

— На тренировке тяжело что-то увидеть. Сделали это на игре – всё на лицо, всё на поляне, есть, над чем работать. Есть и проблемы, но жизнь на этом не заканчивается, будем двигаться вперёд, работать и улучшать, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.