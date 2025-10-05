Вячеслав Буцаев прокомментировал первую победу в роли главного тренера «Сибири»
Поделиться
Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев оценил победу над «Барысом» (1:0 Б) в своём первом матче во главе новосибирской команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 0
Б
Барыс
Астана
1:0 Сошников – 65:00
«Понятно, что эмоциональная игра, тяжёлая. Не только для игроков, но и для болельщиков. Рады, что заработали два очка, с этим ребят и поздравляю.
— В каком состоянии была команда после вашего прихода?
— На тренировке тяжело что-то увидеть. Сделали это на игре – всё на лицо, всё на поляне, есть, над чем работать. Есть и проблемы, но жизнь на этом не заканчивается, будем двигаться вперёд, работать и улучшать, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 октября 2025
-
17:22
-
17:13
-
16:59
-
16:51
-
16:41
-
16:35
-
16:14
-
15:52
-
15:24
-
15:06
-
14:46
-
14:26
-
14:08
-
14:00
-
13:38
-
13:18
-
12:56
-
12:32
-
12:15
-
12:04
-
11:50
-
11:42
-
11:25
-
11:16
-
11:05
-
11:00
-
10:54
-
10:40
-
10:22
-
10:15
-
09:52
-
09:40
-
09:30
-
09:28
-
09:10