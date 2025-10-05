Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Сибири» Буцаев: не понимаю, когда люди говорят «красивый хоккей»

Главный тренер «Сибири» Буцаев: не понимаю, когда люди говорят «красивый хоккей»
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев высказался о победе над «Барысом» с минимальным счётом 1:0 по буллитам и отметил хорошую игру вратарей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 0
Б
Барыс
Астана
1:0 Сошников – 65:00    

«Сегодня допускали много ошибок, вратарь здорово сыграл, первая игра на ноль. В хоккее нет лихой атаки и отсутствия обороны. Надо наладить все линии, есть брак, технические проблемы. Нужно продолжать работать, требовать. Не понимаю, когда люди говорят «красивый хоккей». Красивый хоккей — положительный результат, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Эта игра стала первой для Вячеслава Буцаева в роли главного тренера «Сибири».

Материалы по теме
Видео
«Сибирь» одержала победу над «Барысом» в серии буллитов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android