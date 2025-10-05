Главный тренер «Сибири» Буцаев: не понимаю, когда люди говорят «красивый хоккей»
Поделиться
Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев высказался о победе над «Барысом» с минимальным счётом 1:0 по буллитам и отметил хорошую игру вратарей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 0
Б
Барыс
Астана
1:0 Сошников – 65:00
«Сегодня допускали много ошибок, вратарь здорово сыграл, первая игра на ноль. В хоккее нет лихой атаки и отсутствия обороны. Надо наладить все линии, есть брак, технические проблемы. Нужно продолжать работать, требовать. Не понимаю, когда люди говорят «красивый хоккей». Красивый хоккей — положительный результат, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Эта игра стала первой для Вячеслава Буцаева в роли главного тренера «Сибири».
Материалы по теме
Комментарии
- 5 октября 2025
-
17:22
-
17:13
-
16:59
-
16:51
-
16:41
-
16:35
-
16:14
-
15:52
-
15:24
-
15:06
-
14:46
-
14:26
-
14:08
-
14:00
-
13:38
-
13:18
-
12:56
-
12:32
-
12:15
-
12:04
-
11:50
-
11:42
-
11:25
-
11:16
-
11:05
-
11:00
-
10:54
-
10:40
-
10:22
-
10:15
-
09:52
-
09:40
-
09:30
-
09:28
-
09:10