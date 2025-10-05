Главный тренер «Сибири» Буцаев: не понимаю, когда люди говорят «красивый хоккей»

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев высказался о победе над «Барысом» с минимальным счётом 1:0 по буллитам и отметил хорошую игру вратарей.

«Сегодня допускали много ошибок, вратарь здорово сыграл, первая игра на ноль. В хоккее нет лихой атаки и отсутствия обороны. Надо наладить все линии, есть брак, технические проблемы. Нужно продолжать работать, требовать. Не понимаю, когда люди говорят «красивый хоккей». Красивый хоккей — положительный результат, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Эта игра стала первой для Вячеслава Буцаева в роли главного тренера «Сибири».