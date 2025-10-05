«Такая информация, что за голову берёшься». Буцаев — о слухах об уходе Доминге

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев прокомментировал слухи, согласно которым новосибирскую команду может покинуть канадский вратарь Луи Доминге.

— Ходили слухи, что Доминг может покинуть команду. Был ли у вас разговор с руководством на этот счёт?

— Знаете, мы живём в такой век, когда земля наполняется не то чтобы слухами, а такой информацией, что за голову берёшься. Это член нашей команды, который показал свою состоятельность сегодня. Ходит много слухов, но есть реалии, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Доминге провёл семь матчей, в которых показал процент отражённых бросков 90,9%.