Буцаев: все восхваляют зарубежных тренеров, но мы тоже уделяем внимание деталям

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев сравнил отечественных тренеров и зарубежных специалистов.

— Алексей Яковлев сказал, что часто прерывали тренировку, чтобы объяснить игрокам детали. В чём была ваша главная претензия?

— Не я первый, не я последний говорю о деталях. Надо, чтобы играть было проще. Если всё пустить на самотёк, то это не требования. Через это складывается игровая дисциплина. Новые упражнения кто-то сразу понял, а кто-то нет. Посыл дан команде, что мы хотим большего, играть агрессивно, с большим количеством бросков.

— Не удивило, что пришлось часто свистеть по итогу?

— Все восхищаются и восхваляют зарубежных тренеров. Ничего не говорю против своих коллег, замечательные люди. Но говорят, что они уделяют особое внимание деталям. Говорят же так? Журналисты наши. Наши тренеры тоже уделяют внимание деталям, я не исключение, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.