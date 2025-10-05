«Работали, пока всё не было идеально». Яковлев — о первой тренировке Буцаева
Нападающий «Сибири» Алексей Яковлев высказался о победе над «Барысом» (1:0 Б) в первом матче под руководством нового главного тренера Вячеслава Буцаева.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 0
Б
Барыс
Астана
1:0 Сошников – 65:00
«Надо было выигрывать просто, больше внимания на оборону. Доминг молодец, подтащил нас. Нужна была победа, два очка.
— На чём акцентировал внимание новый тренер?
— Акцент был на микромоментах. Каждое неправильное действие на тренировке заканчивалось свистком и объяснением. Возвращались на исходную позицию, пока всё не было идеально. Вот так и работали.
— Много было свистков?
— Да, много, так и работали. Только притираемся к тренеру, но надо делать это быстрее. Тогда всё будет хорошо, — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.
