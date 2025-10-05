«Работали, пока всё не было идеально». Яковлев — о первой тренировке Буцаева

Нападающий «Сибири» Алексей Яковлев высказался о победе над «Барысом» (1:0 Б) в первом матче под руководством нового главного тренера Вячеслава Буцаева.

«Надо было выигрывать просто, больше внимания на оборону. Доминг молодец, подтащил нас. Нужна была победа, два очка.

— На чём акцентировал внимание новый тренер?

— Акцент был на микромоментах. Каждое неправильное действие на тренировке заканчивалось свистком и объяснением. Возвращались на исходную позицию, пока всё не было идеально. Вот так и работали.

— Много было свистков?

— Да, много, так и работали. Только притираемся к тренеру, но надо делать это быстрее. Тогда всё будет хорошо, — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.