Яковлев — об отставке Епанчинцева: увидимся сегодня, хочу лично сказать ему спасибо

Нападающий «Сибири» Алексей Яковлев выразил слова благодарности бывшему главному тренеру новосибирской команды Вадиму Епанчинцеву. Специалист был уволен после неудовлетворительных результатов на старте сезона КХЛ.

— Что скажете об отставке Епанчинцева?

— Мы все профессионалы, это спорт. Любого может коснуться, никто не застрахован.

— Вчера разговаривал с ним, он сказал, что много человек ему написало. Вы уже сделали это?

— Я не писал, мы сегодня увидимся.

— Собираетесь как-то командой?

— Я просто хочу поблагодарить тренера лично, сказать спасибо за всё, что было. Лично я ему благодарен, — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.