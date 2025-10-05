«Пытались выполнить, что требовал главный тренер». Яковлев — о победе над «Барысом»
Нападающий «Сибири» Алексей Яковлев оценил победу над «Барысом» (1:0 Б) и заявил, что команда пыталась выполнять требования нового главного тренера Вячеслава Буцаева.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 0
Б
Барыс
Астана
1:0 Сошников – 65:00
— Был ли импульс от назначения нового главного тренера? Потому что начало выдалось тяжёлым.
— Играли просто. Пытались выполнить, что требовал главный тренер. Может быть, были шероховатости, но шлифовать будем.
— Эта простота привела к тому, что сегодня даже ни разу не поиграли в большинстве?
— Надо наглее играть в зоне атаки, сохранять шайбу, чтобы фолил противник, вылезать на пятак, — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.
