Гол Тертышного в овертайме принёс победу «Адмиралу» в матче с «Ладой»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и владивостокским «Адмиралом». Победу в овертайме одержали гости со счётом 2:1.
На седьмой минуте матча счёт открыл хоккеист «Лады» Никита Михайлов. «Адмиралу» удалось сравнять счёт на старте третьего периода — отличился Павел Коледов, которому ассистировали Семён Кошелев и Никита Тертышный. В овертайме победный гол сольным проходом забил нападающий «Адмирала» Никита Тертышный.
Таким образом, «Лада» упустила шанс впервые в сезоне одержать две победы подряд. Тольяттинский клуб в текущем сезоне выиграл лишь 2 матча из 12 встреч.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
