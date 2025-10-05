Виктор Козлов оценил победу «Салавата Юлаева» в матче с «Сочи»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Сочи» (3:1).
– Хороший первый период, во втором немного сбавили обороты, соперник сумел перехватить инициативу. Понравилось, что в третьей 20-минутке стали играть в тот хоккей, который нам нужен был, чтобы выиграть: единоборства, без потерь проходили в средней зоне. Это давало ритм, что было важно в этом матче.
– Очень много потерь во втором периоде. Как отмечали этот момент в перерыве?
– Да, после хорошего периода ребята выдохнули, думали, что будет всё так же. А «Сочи» уже в конце первого периода добавили, по-другому шли в единоборства, шайбу выгрызают. У нас пропала основательность и заряженность на единоборства, и этим соперник хорошо и быстро пользуется, — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.
- 5 октября 2025
-
18:50
-
18:30
-
18:12
-
17:55
-
17:43
-
17:32
-
17:22
-
17:13
-
16:59
-
16:51
-
16:41
-
16:35
-
16:14
-
15:52
-
15:24
-
15:06
-
14:46
-
14:26
-
14:08
-
14:00
-
13:38
-
13:18
-
12:56
-
12:32
-
12:15
-
12:04
-
11:50
-
11:42
-
11:25
-
11:16
-
11:05
-
11:00
-
10:54
-
10:40
-
10:22