Виктор Козлов оценил победу «Салавата Юлаева» в матче с «Сочи»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Сочи» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Алалыкин (Жаровский, Кузнецов) – 00:32 (5x5)     1:1 Хёфенмайер (Волков, Сероух) – 33:46 (5x5)     2:1 Калинюк (Берлёв, Ян) – 42:04 (5x4)     3:1 Зоркин (Кузнецов) – 58:40 (en)    

– Хороший первый период, во втором немного сбавили обороты, соперник сумел перехватить инициативу. Понравилось, что в третьей 20-минутке стали играть в тот хоккей, который нам нужен был, чтобы выиграть: единоборства, без потерь проходили в средней зоне. Это давало ритм, что было важно в этом матче.

– Очень много потерь во втором периоде. Как отмечали этот момент в перерыве?
– Да, после хорошего периода ребята выдохнули, думали, что будет всё так же. А «Сочи» уже в конце первого периода добавили, по-другому шли в единоборства, шайбу выгрызают. У нас пропала основательность и заряженность на единоборства, и этим соперник хорошо и быстро пользуется, — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.

