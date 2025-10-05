Виктор Козлов оценил победу «Салавата Юлаева» в матче с «Сочи»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Сочи» (3:1).

– Хороший первый период, во втором немного сбавили обороты, соперник сумел перехватить инициативу. Понравилось, что в третьей 20-минутке стали играть в тот хоккей, который нам нужен был, чтобы выиграть: единоборства, без потерь проходили в средней зоне. Это давало ритм, что было важно в этом матче.

– Очень много потерь во втором периоде. Как отмечали этот момент в перерыве?

– Да, после хорошего периода ребята выдохнули, думали, что будет всё так же. А «Сочи» уже в конце первого периода добавили, по-другому шли в единоборства, шайбу выгрызают. У нас пропала основательность и заряженность на единоборства, и этим соперник хорошо и быстро пользуется, — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.