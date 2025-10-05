Крикунов ответил на вопрос, считает ли он себя Аль Капоне в тренерской профессии

Главный тренер ХК «Сочи» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:3) и высказался о своей долгой карьере.

«Конечно, мы не планировали так начинать матч. У нас на льду было такое звено, которое не планировало, что мы будем так защищаться, поэтому пропустили гол. Потом долго выправляли эту ситуацию, сделали 1:1. Казалось бы, надо было переломить, но наш игрок получил удаление, из-за чего пришлось защищаться. Затем ещё одно удаление — пропустили гол, играя вчетвером. Пробовали спасти игру в конце матче, сняли вратаря, вышли «6 на 4», но пропустили третий гол, а там уже времени не осталось.

Считаю ли себя Аль Капоне в тренерском деле? Нет, какой Аль Капоне? С чего?! (смеётся). Давно работаю — сороковой сезон, но и последний. Я, наверное, один остался, кто из Советского Союза. Уже ребят нет никого. Они живые, слава Богу, просто уже не работают», — цитирует Крикунова пресс-служба КХЛ.