Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов ответил на вопрос, считает ли он себя Аль Капоне в тренерской профессии

Крикунов ответил на вопрос, считает ли он себя Аль Капоне в тренерской профессии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ХК «Сочи» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:3) и высказался о своей долгой карьере.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Алалыкин (Жаровский, Кузнецов) – 00:32 (5x5)     1:1 Хёфенмайер (Волков, Сероух) – 33:46 (5x5)     2:1 Калинюк (Берлёв, Ян) – 42:04 (5x4)     3:1 Зоркин (Кузнецов) – 58:40 (en)    

«Конечно, мы не планировали так начинать матч. У нас на льду было такое звено, которое не планировало, что мы будем так защищаться, поэтому пропустили гол. Потом долго выправляли эту ситуацию, сделали 1:1. Казалось бы, надо было переломить, но наш игрок получил удаление, из-за чего пришлось защищаться. Затем ещё одно удаление — пропустили гол, играя вчетвером. Пробовали спасти игру в конце матче, сняли вратаря, вышли «6 на 4», но пропустили третий гол, а там уже времени не осталось.

Считаю ли себя Аль Капоне в тренерском деле? Нет, какой Аль Капоне? С чего?! (смеётся). Давно работаю — сороковой сезон, но и последний. Я, наверное, один остался, кто из Советского Союза. Уже ребят нет никого. Они живые, слава Богу, просто уже не работают», — цитирует Крикунова пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Видео
Дебютный гол Калинюка в КХЛ принёс «Салавату Юлаеву» победу в матче с «Сочи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android