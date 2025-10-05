Скидки
Хоккей

ЦСКА — Северсталь, результат матча 5 октября 2025 года, счет 3:2, КХЛ 2025/2026

ХК ЦСКА во второй раз в текущем сезоне КХЛ обыграл «Северсталь»
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между столичным ЦСКА и череповецкой «Северсталью». Победу одержали армейцы со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Грудинин (Цицюра, Квочко) – 07:57 (5x5)     1:1 Полтапов – 13:02 (5x5)     2:1 Гурьянов – 22:17 (5x5)     3:1 Бучельников (Дроздов, Охотюк) – 25:30 (5x5)     3:2 Цицюра (Ильин, Аймурзин) – 52:51 (5x5)    

На восьмой минуте матча счёт открыла «Северсталь» благодаря голу Владимира Грудинина с передач Владислава Цицюры и Ильи Квочко. Через несколько минут Прохор Полтапов сравнял счёт. Во втором периоде армейцы забросили две безответные шайбы — отличились Денис Гурьянов и Дмитрий Бучельников. В середине третьего периода Владислав Цицюра сократил разницу в счёте до минимума.

Таким образом, ЦСКА выиграл второй матч у «Северстали» из шести запланированных в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

