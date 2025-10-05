ХК ЦСКА во второй раз в текущем сезоне КХЛ обыграл «Северсталь»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между столичным ЦСКА и череповецкой «Северсталью». Победу одержали армейцы со счётом 3:2.
На восьмой минуте матча счёт открыла «Северсталь» благодаря голу Владимира Грудинина с передач Владислава Цицюры и Ильи Квочко. Через несколько минут Прохор Полтапов сравнял счёт. Во втором периоде армейцы забросили две безответные шайбы — отличились Денис Гурьянов и Дмитрий Бучельников. В середине третьего периода Владислав Цицюра сократил разницу в счёте до минимума.
Таким образом, ЦСКА выиграл второй матч у «Северстали» из шести запланированных в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
