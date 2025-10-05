«Ак Барс» выиграл второй матч подряд у «Амура»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и хабаровским «Амуром». Победу одержали хозяева площадки со счётом 3:1.
На 11-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин, которому ассистировали Владимир Алистров и Никита Лямкин. На 36-й минуте казанцы удвоили преимущество в счёте благодаря голу в большинстве в исполнении Григория Денисенко с передач Митчелла Миллера и Александра Хмелевски. «Амуру» удалось отыграть одну шайбу в середине третьего периода — отличился Олег Ли. Голом в пустые ворота отметился Кирилл Семёнов.
Таким образом, «Ак Барс» выиграл у «Амура» второй матч кряду.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 5 октября 2025
-
19:15
-
19:10
-
19:06
-
18:50
-
18:30
-
18:12
-
17:55
-
17:43
-
17:32
-
17:22
-
17:13
-
16:59
-
16:51
-
16:41
-
16:35
-
16:14
-
15:52
-
15:24
-
15:06
-
14:46
-
14:26
-
14:08
-
14:00
-
13:38
-
13:18
-
12:56
-
12:32
-
12:15
-
12:04
-
11:50
-
11:42
-
11:25
-
11:16
-
11:05
-
11:00