Хоккей

Ак Барс — Амур, результат матча 5 октября 2025 года, счет 3:1, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» выиграл второй матч подряд у «Амура»
Аудио-версия:
Комментарии

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и хабаровским «Амуром». Победу одержали хозяева площадки со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Яшкин (Алистров, Лямкин) – 10:52 (5x5)     2:0 Денисенко (Миллер, Хмелевски) – 35:45 (5x4)     2:1 Ли – 48:57 (5x5)     3:1 Семёнов (Алистров, Карпухин) – 59:17 (en)    

На 11-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин, которому ассистировали Владимир Алистров и Никита Лямкин. На 36-й минуте казанцы удвоили преимущество в счёте благодаря голу в большинстве в исполнении Григория Денисенко с передач Митчелла Миллера и Александра Хмелевски. «Амуру» удалось отыграть одну шайбу в середине третьего периода — отличился Олег Ли. Голом в пустые ворота отметился Кирилл Семёнов.

Таким образом, «Ак Барс» выиграл у «Амура» второй матч кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

