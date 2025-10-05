«Ак Барс» выиграл второй матч подряд у «Амура»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и хабаровским «Амуром». Победу одержали хозяева площадки со счётом 3:1.

На 11-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин, которому ассистировали Владимир Алистров и Никита Лямкин. На 36-й минуте казанцы удвоили преимущество в счёте благодаря голу в большинстве в исполнении Григория Денисенко с передач Митчелла Миллера и Александра Хмелевски. «Амуру» удалось отыграть одну шайбу в середине третьего периода — отличился Олег Ли. Голом в пустые ворота отметился Кирилл Семёнов.

Таким образом, «Ак Барс» выиграл у «Амура» второй матч кряду.

