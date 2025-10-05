Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» и одержало пятую победу в последних шести матчах

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и московским «Динамо». Победу одержали бело-голубые со счётом 4:1.
На восьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Макс Комтуа с передач Дилана Сикуры и Игоря Ожиганова. В конце второго периода хозяевам площадки удалось сравнять счёт — отличился Владислав Фирстов, которому ассистировали Илья Чефанов и Никита Рожков. Решающим в матче стал отрезок в середине третьего периода — за две с половиной минуты «Динамо» забросило две шайбы. Голами отметились Макс Комтуа и Артём Ильенко. Голом в пустые ворота точку в матче поставил Максим Джиошвили. Голкипер «Динамо» Владислав Подъяпольский отразил 44 броска.
- 5 октября 2025
-
19:15
-
19:10
-
19:06
-
18:50
-
18:30
-
18:12
-
17:55
-
17:43
-
17:32
-
17:22
-
17:13
-
16:59
-
16:51
-
16:41
-
16:35
-
16:14
-
15:52
-
15:24
-
15:06
-
14:46
-
14:26
-
14:08
-
14:00
-
13:38
-
13:18
-
12:56
-
12:32
-
12:15
-
12:04
-
11:50
-
11:42
-
11:25
-
11:16
-
11:05
-
11:00