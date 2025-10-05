Скидки
Главная Хоккей Новости

Торпедо — Динамо М, результат матча 5 октября 2025 года, счет 1:4, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» и одержало пятую победу в последних шести матчах
Аудио-версия:
Комментарии

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и московским «Динамо». Победу одержали бело-голубые со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Сикура, Ожиганов) – 07:51 (5x5)     1:1 Фирстов (Чефанов, Рожков) – 37:39 (5x5)     1:2 Комтуа (Классон, Пакетт) – 46:55 (5x5)     1:3 Ильенко (Джиошвили) – 49:13 (5x5)     1:4 Джиошвили (Швец-Роговой) – 59:48 (en)    

На восьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Макс Комтуа с передач Дилана Сикуры и Игоря Ожиганова. В конце второго периода хозяевам площадки удалось сравнять счёт — отличился Владислав Фирстов, которому ассистировали Илья Чефанов и Никита Рожков. Решающим в матче стал отрезок в середине третьего периода — за две с половиной минуты «Динамо» забросило две шайбы. Голами отметились Макс Комтуа и Артём Ильенко. Голом в пустые ворота точку в матче поставил Максим Джиошвили. Голкипер «Динамо» Владислав Подъяпольский отразил 44 броска.

