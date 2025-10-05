Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» и одержало пятую победу в последних шести матчах

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и московским «Динамо». Победу одержали бело-голубые со счётом 4:1.

На восьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Макс Комтуа с передач Дилана Сикуры и Игоря Ожиганова. В конце второго периода хозяевам площадки удалось сравнять счёт — отличился Владислав Фирстов, которому ассистировали Илья Чефанов и Никита Рожков. Решающим в матче стал отрезок в середине третьего периода — за две с половиной минуты «Динамо» забросило две шайбы. Голами отметились Макс Комтуа и Артём Ильенко. Голом в пустые ворота точку в матче поставил Максим Джиошвили. Голкипер «Динамо» Владислав Подъяпольский отразил 44 броска.