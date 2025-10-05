Скидки
Главный тренер «Амура» рассказал, что стало решающим моментом в поражении от «Ак Барса»

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк высказался о поражении в матче с «Ак Барсом» (1:3) и рассказал, что стало решающим моментом матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Яшкин (Алистров, Лямкин) – 10:52 (5x5)     2:0 Денисенко (Миллер, Хмелевски) – 35:45 (5x4)     2:1 Ли – 48:57 (5x5)     3:1 Семёнов (Алистров, Карпухин) – 59:17 (en)    

«Хорошая игра, соперник заслуженно победил, сохранял шайбу. Определяющий момент – не смогли забить «5 на 3», не использовали своё преимущество.

Четыре броска в створ за два периода? Сильный соперник, не дают так много бросать. Где-то можно было дополнительно бросить, попроще сыграть. Конечно, надо было бросать больше. Мы были рядом, но не могли подобрать ключи к команде. В целом показали хороший накал, силовой хоккей», – передаёт слова Гальченюка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

